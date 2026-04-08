【第27話】 4月8日公開 第27話を読む 【拡大画像へ】 竹書房は4月8日、ひな姫氏のマンガ「くっ殺せの姫騎士となり、百合娼館で働くことになりました。」第27話を竹コミ！で無料公開した。 第27話では、引き続きリリーオンがアリウムの試練に挑む。今度の試練は大きなタルに入った葡萄を足で潰して、ワインのもとになるジュースを作ること。最初はしぶしぶ踊っていたリリ