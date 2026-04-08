【第8話】 4月8日 公開 第8話を読む 【拡大画像へ】 小学館は4月8日、原作・桂嶋エイダ氏（小学館ガガガ文庫刊）、キャラクター原案・浜弓場双氏、漫画・広乃あずま氏によるマンガ「ドスケベ催眠術師の子」第8話をやわらかスピリッツにて公開した。 第8話では、サジは依頼人高麗川と2人きりになり、彼女の依頼を聞く。高麗川は小学校時代の友達と仲直りがしたいと依頼する。しか