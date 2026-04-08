関東大学バスケットボール連盟の1部に所属する白鷗大学バスケットボール部は、チームの公式サイトを更新。今年度の新入部員の情報を公開した。 関東の強豪チームへ新たに加わったのは10名の1年生。注目は、仙台大学附属明成高校（宮城県）でポイントガードを先発務め、165センチと小柄ながら鋭いドライブや3ポイントで高い得点力を持つ小田嶌秋斗。さらに、福岡第一高校（福岡県）で