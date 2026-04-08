Netflixシリーズ実写版『ONE PIECE』のシーズン3が2027年に世界独占配信されることが決定した。 参考：実写版『ONE PIECE』原作の先取り展開はなぜ起きた？未来を描く制作陣の“覚悟” 実写版『ONE PIECE』は、尾田栄一郎が『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載中の世界的人気コミック『ONE PIECE』をNetflixで実写ドラマ化したシリーズ。モンキー・D・ルフィ（イニャキ・ゴドイ）率いる“麦わら