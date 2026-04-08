キングレコードによる音楽コンテスト『キングレコード歌謡コンテスト』の第5回大会が、この秋に開催。これにともない公式サイトが公開され、予選審査へのエントリー受付がスタートした。 （関連：ZANPA、結成11年でたどり着いた風景生バンドによるワンマンライブで堂々届けた“SUPER KAYOU”） 本コンテストは、演歌歌手 水城なつみが歌手デビューの契機をつかんだ『キングレコード歌