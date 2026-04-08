８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５８円２８銭前後と前日午後５時時点に比べ１円５０銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８５円０６銭前後と同５０銭強のユーロ高・円安で推移している。 ドル円は、午前９時時点では１５８円７０銭前後で推移していたが、午前１１時過ぎに１５８円３０銭前後へ下落。その後、一進一退となり午後２時５０分過ぎに１５８円１０銭台