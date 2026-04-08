【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月16日22時より、NHK総合にて『SONGS 20年ベスト ～70年代名曲集～』が放送されることが決定した。 ■井上陽水、忌野清志郎、沢田研二、松任谷由実、吉田拓郎らのパフォーマンスを厳選 4月から20年目に突入した『SONGS』。 今回の番組は、そんな『SONGS』の歴史の中から貴重なパフォーマンスを厳選した、いわば“ベスト盤”。「神田川」「なごり雪」「青