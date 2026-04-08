NiziU¡Ê¥Ë¥¸¥åー¡Ë¤ÎAYAKA¡Ê¥¢¥ä¥«¡Ë¤ÈTravis Japan¡Ê¥È¥é¥Ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Î¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤Ë¤è¤ë¥À¥ó¥¹¥³¥é¥ÜÆ°²è¤¬2ËÜ¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡ÚÆ°²è¡Û①②NiziU¥¢¥ä¥«¤ÈTravis Japan¼·¸Þ»°³Ý¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥À¥ó¥¹¥³¥é¥Ü③④¡ÖToo Bad¡×¡Ö±¢¥Ë¥âÆü¸þ¥Ë¥â¡×MV ¢£NiziU¡ÖToo Bad¡×¤ò¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÍÙ¤ë¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡ÊTravis Japan¡Ë ¤½¤ì¤¾¤ì¥°¥ëー¥×¤Î¡ÈÉ±¡É¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÃ´Åö¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥¢¥ä¥«¤È¼·