メディアファイブ [福証Ｑ] が4月8日大引け後(15:30)に決算を発表。26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の経常利益(非連結)は前年同期比19.0％増の7500万円に伸び、通期計画の3400万円に対する進捗率が220.6％とすでに上回り、さらに前年同期の90.0％も超えた。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-5月期(4Q)の経常損益は4100万円の赤字(前年同期は700万円の黒字)