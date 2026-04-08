ホテル、ニューグランド [東証Ｓ] が4月8日大引け後(15:30)に決算を発表。26年11月期第1四半期(25年12月-26年2月)の経常利益(非連結)は前年同期比19.3％増の1.9億円に伸び、12-5月期(上期)計画の1.9億円に対する進捗率が101.1％とすでに上回り、さらに5年平均の45.1％も超えた。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の10.4％→11.3％に上昇した。 株探ニュース