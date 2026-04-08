エービーシー・マート [東証Ｐ] が4月8日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比3.9％増の671億円になり、27年2月期は前期比0.4％増の674億円とほぼ横ばいを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、増益になる。 同時に、前期の年間配当を70円→75円(前の期は70円)に増額し、今期も前期比5円増の80円に増配する方針とした。 直近3ヵ月