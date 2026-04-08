わらべや日洋ホールディングス [東証Ｐ] が4月8日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比51.4％増の74.1億円に拡大し、27年2月期も前期比3.2％増の76.5億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。5期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常損益は2.1億円の赤字(前年同期は8.4億円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-1.6