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8日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ28010880.0 52900 ２. 日経Ｄインバ 6658094.64232 ３. 野村日経平均 41257 128.4 58960 ４. 日経ベア２ 27782 170.6 103.8