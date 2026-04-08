8日の日経平均株価は前日比2878.86円（5.39％）高の5万6308.42円と4日続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1382、値下がりは165、変わらずは25と、値上がり銘柄の割合は80％を超えた。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を728.90円押し上げ。次いで東エレク が399.25円、ファストリ が214.81円、ＳＢＧ が206.76円、フジクラ が101.77円と続いた。 マイナス寄与度は17.43円の押し