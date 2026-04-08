8日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数501、値下がり銘柄数67と、値上がりが優勢だった。 個別ではビーマップ、ＶＡＬＵＥＮＥＸがストップ高。光フードサービス、トライアルホールディングス、ジェイフロンティア、令和アカウンティング・ホールディングス、ＢＲＵＮＯなど16銘柄は年初来高値を更新。ジャパンＭ＆Ａソリューション、ジェリービーンズグル&#