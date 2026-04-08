日曜よる9時放送【Golden SixTONES】SixTONESと豪華ゲストが童心にかえって全力で遊ぶ60分！ゲストの素顔を引き出す、熱量MAXの王道スタジオバラエティーが始動！！今回のゲストは杏と近藤春菜の仲良しコンビ！SixTONESとのガチンコ対決で大熱狂！ご褒美グルメをめざして真剣勝負に挑む！👑サイズの晩餐これって…入るのか！？入らないのか！？を予想する身の回りにある様々な物のサイズ感覚を問う新感覚目利きゲーム！優れ