11人組グローバルボーイズグループINIが、パーソナライズヘアケアブランド「MEDULLA」新CM発表会に登場しました。ブランドアンバサダーに起用されたINIは、新CMにも出演しています。【写真を見る】【 INI・後藤威尊 】藤牧京介は「長野のジジイ」デビュー当初の「お姫様キャラ」からの変化を告発CM撮影に際し、メンバーの池粼理人さんは?頑張って、最近勉強した「昭和の俳優メソッド」みたいなのをやった?そうですが、?ダメ