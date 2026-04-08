ＡＩ（人工知能）を活用して、料理人の「熟練の技」を再現するロボットやシステムの開発が進んできた。料理の世界は経験や勘が頼りで技術の継承が難しいとされてきたが、ディープラーニング（深層学習）の登場で、技術のデータ化が可能になった。飲食業界の人手不足や後継者難の解消につながりそうだ。（相間美菜子）暗黙知の経験や勘、動きまでもディープラーニングでデータ化洋菓子メーカー「ユーハイム」（神戸市）は３月２