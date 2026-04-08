お笑いコンビ「麒麟」川島明（47）が8日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、あの女性タレントの“大立ち回り”を絶賛した。川島は「（オールスター）感謝祭での和歌子さんの大演説。爆笑の渦の中、なおも燃え上がる正論の火柱に感動すら覚えた。次の日が選挙なら島崎和歌子とかいて投票箱に入れてしまうほどの迫力」とポスト。名物企画「赤坂5丁目ミニマラソン」で、参加希望者を募集したところ「走りたい」が9人、「走