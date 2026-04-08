７日に成立した２０２６年度予算の参院審議で、野党は衆参両院の「ねじれ」を生かし、審議時間の積み上げに成功した。ただ、予算の修正案を巡り立憲民主、公明両党と国民民主党がそれぞれ別の案を提出するなど足並みがそろわず、後半国会に向けて課題も残した。（三歩一真希）「良識の府、熟議の府といわれる参院のポリシーを発揮できたのではないか」立民の水岡代表は予算成立後、記者団にこう述べ、参院審議を振り返った。