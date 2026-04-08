◇MLBオリオールズ4-2ホワイトソックス(日本時間8日、レート・フィールド)ホワイトソックスの村上宗隆選手がメジャーデビュー後初のスタメン外となりました。ホワイトソックスと2年総額3400万ドル(約53億円)で契約合意に至った村上選手。開幕から3試合連続ホームランと輝かしいスタートをきりました。日本時間5日、ブルージェイズ戦でホームランを放ち、日米通算250号を達成。日米通算ではありますが、NPB250号最年少記録は、王