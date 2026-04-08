元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が、自身のYouTube「片岡篤史チャンネル」を更新。西武・源田壮亮が代表引退を宣言し、“空位”になった侍ジャパン遊撃手の座に就く若手を予想した。長い間、侍ジャパンの遊撃手として君臨した源田が今回のWBCをもって代表を引退することを決めた。まず今回も選出された広島・小園海斗内野手（25）が筆頭候補ではあるが、片岡氏は「ショートは守れないといけない」と守備力重視から打撃