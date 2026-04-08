川崎市川崎区のＪＦＥスチール東日本製鉄所京浜地区で７日、大型クレーンの解体作業中にクレーンの重りが落下して３人が死亡、１人が行方不明になった事故で、神奈川県警は８日、亡くなった３人目の男性は千葉県市原市姉崎の会社員（４３）と判明したと発表した。県警や海上保安庁は、行方不明になっている男性の捜索を続けている。