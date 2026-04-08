4月6日放送のバラエティ番組『世界まる見え！ テレビ特捜部』（日本テレビ系）で、日本テレビを退社した岩田絵里奈がフリーになって初めて出演し、出演陣から温かく迎え入れられた。一方で、岩田の “後任” を期待される女子アナは雲行きが芳しくないようだ。岩田は、3月31日で日本テレビを退社し、4月から宮根誠司や羽鳥慎一らが所属する芸能事務所で活動している。局アナ時代からMCを務める『世界まる見え！』は続投し、今