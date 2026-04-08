お笑い芸人の永野が、８日更新のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「永野とモグライダー芝のぐるり遠回り【テレビ朝日】」に出演。トラウマを明かした。永野は、映画「ターミネーター２」の主題歌として知られる、アメリカのロックバンド、ガンズ・アンド・ローゼズの楽曲「ＹｏｕＣｏｕｌｄＢｅＭｉｎｅ」の「著作権を買いたい」という。その理由について「この曲を聞いて高揚した以上の高揚ってあるかなと思ったの」と良さを