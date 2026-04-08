かつては「ぼっちキアヌ」として、一人道端のベンチでサンドイッチを食べる姿がミーム化したキアヌ・リーヴス（61）が、恋人アレクサンドラ・グラント（53）と一緒に、新作映画『アウトカム』のプレミアに来場。もはや「ぼっち」とは無縁であることをアピールした。【写真】キアヌ・リーヴス、恋人と見つめ合う仲むつまじい様子MailOnlineによると、現地時間4月6日に米ニューヨークのAMCリンカーン・スクエア・シアターにて、