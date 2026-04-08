第１子妊娠中の「みちょぱ」の愛称で知られるタレントの池田美優が８日までに自身のインスタグラムを更新。夫でモデルの大倉士門との２ショットをアップした。「たまってる写真どんどんどんっ」と書き始め、「今回泊まったホテルは初めましてのカライワイキキビーチリニューアルしたばかりみたいでめちゃくちゃ綺麗だったし日本語対応スタッフがいてくれるから慣れてる場所でも安心でした」とつづると、黒のワンピースを着