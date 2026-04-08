４月８日、石神深一騎手＝美浦・フリー＝が３０日付で騎手を引退することを発表した。引退後は柄崎将寿厩舎（美浦）で調教助手に転身する。柄崎調教師はこの日、報道陣の取材に応じ、「たまたま空きが出たので、来てもらうことになりました。幼稚園からの幼なじみで競馬学校の同期なので」と深い縁にあることを明かし「貴重な戦力でありがたいです。一緒に厩舎を盛り上げてもらえれば」と活躍に期待を込めた。