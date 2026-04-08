ＪＲＡは４月８日、石神深一騎手＝美浦・フリー＝から騎手免許取り消しの申請があり、３０日付で引退すると発表した。石神深騎手はこの日、報道陣の取材に応じ「昨年末くらいからレースに乗っていて、レース後に映像を見て、うまく乗れていないなと感じていた。実際、昨夏以降は全然勝てなかったし、昨年は目標の１０勝に届かなかったからね。年明けから気を取り直して頑張ろうと思ったけど、思ったような成績が出なくて、これ