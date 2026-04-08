青森・弘前市を中心に活動するご当地アイドル「りんご娘」の元メンバー・王林が８日までに自身のＳＮＳを更新。衣装ショットを大量公開した。王林はインスタグラムに「＃おうりんのぬの」とつづると、赤のスタジャンに黒のタイツとミニ丈のデニムパンツ、ショートブーツを合わせた姿やウエスト部分を大胆に見せたボーダー柄トップスにデニムパンツを合わせたコーデ、黒のツイードジャケットにピンクのロングスカートを合わせた