◆米マイナーリーグアルバカーキ８―４エルパソ（７日、米テキサス州エルパソ＝サウスウェスト大パーク）左足付け根の違和感で開幕を負傷者リスト（ＩＬ）入りで迎えたパドレスの松井裕樹投手（３０）が７日（日本時間８日）、３Ａエルパソで、アルバカーキ戦に３番手で１イニングを投げ１安打無失点に抑えた。同投手は現地４日のタコマ戦でも１回を１安打無失点に抑えている。松井は２月に実戦形式の打撃練習中に左足付け根