タリーズコーヒーに、新生活が始まる4月に、かろやかな季節とともに、日常を彩るご褒美のひとときが堪能できる季節限定のドリンクやフードが登場。ティラミスをイメージしたデザート感のあるドリンクやティービバレッジ、すっきりまろやかな水出しアイスコーヒーも展開されます☆ タリーズコーヒー「マスカルポーネティラミスシェイク／抹茶ティラミスシェイク／＆TEA ご褒美いちごティーリスタ」 発売日：2026年4