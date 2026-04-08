防衛省は、北朝鮮が弾道ミサイルの可能性があるものを発射したと発表しました。政府関係者によりますと、日本のEEZ（＝排他的経済水域）の外に落下したとみられます。防衛省は、8日午後2時半ごろ、北朝鮮が弾道ミサイルの可能性のあるものを発射し、その後、落下したとみられると発表しました。政府関係者によりますと、落下したのは日本のEEZ（＝排他的経済水域）の外とみられ、今のところ被害情報は入っていないということです。