８日午後０時３０分頃、大阪府和泉市鶴山台の集合住宅の一室で、「血を流して倒れている人がいる」と１１０番があった。警察官が駆けつけたところ、女性２人が居間で血を流して倒れており、現場で死亡が確認された。大阪府警はこの部屋に住む７６歳と４１歳の母娘とみており、身元の確認を進めるとともに、２人が事件に巻き込まれた可能性もあるとみて調べている。発表によると、母娘は２人暮らし。通報したのは親族の男性で、