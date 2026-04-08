元日本テレビの久野静香アナが４日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、以前週刊誌で報道された派閥報道について改めて否定した。久野アナは後輩の笹崎里菜アナとＹｏｕＴｕｂｅ撮影。レストランで食事をしながら「週刊誌に何回か、私の派閥があるって書かれたじゃん？」と切り出した。笹崎アナはすぐに思い出し「私が幹部」と言って２人で大笑い。その週刊誌には「久野会」と報じられ「久野会の相関図」も書かれていたといい