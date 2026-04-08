◇PrimeVideoBoxing15WBC世界バンタム級挑戦者決定戦同級1位フアンフランシスコ・エストラダ《12回戦》同級2位・那須川天心（2026年4月11日両国国技館）プロボクシングWBC世界バンタム級挑戦者決定戦の会見が8日、都内で行われ、同級2位の那須川天心（27＝帝拳、7勝2KO1敗）が同級1位の元世界2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（35＝メキシコ、45勝28KO4敗）と初対面した。3日後に迫った決戦へ、殺気立