機関銃の支援のもと、中央即応連隊が敵を制圧2026年4月4日（土）、陸上自衛隊宇都宮駐屯地（栃木県宇都宮市）の記念行事において、陸上自衛隊の最新車両である「装輪装甲車AMV」が初めて戦闘展示に参加、搭載する12.7mm重機関銃M2により火力支援する姿を披露しました。【迫真】これが装輪装甲車AMVによる下車戦闘です！装輪装甲車AMVは、96式装輪装甲車の後継として2023年度予算から調達が開始され、昨年2025年から本格的に部