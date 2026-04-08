近鉄名古屋〜賢島間で運行近鉄、近鉄・都ホテルズ、近鉄リテーリングの3社は2026年4月8日、レストラン列車「Les Saveurs 志摩（レ・サヴール・しま）」を11月1日（日）から運行すると発表しました。【くつろぎ空間】新レストラン列車の車内・料金・時刻を見る（画像）「Les Saveurs 志摩」は、上質な車内空間でフランス料理を楽しめる新たな観光列車です。近鉄名古屋〜賢島間を2時間半ほどかけて走ります。近鉄によるとコンセ