ロサンゼルス・ワールド・エアポーツ（LAWA）は、ロサンゼルス国際空港（LAX）のレンタカーセンターを3月11日にオープンした。FIFAワールドカップを前に旅行者のシームレスな体験を確保することを目的とした、55億ドル規模を投じた「ランドサイド・アクセス近代化プログラム（LAMP）」の一環。広さは約59万5,000平方メートルで、アメリカではアメリカ国防総省（ペンタゴン）に次いで2番目に大きいコンクリート建造物。2019年9月に