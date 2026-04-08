ZIPAIR Tokyoは、2026年中に東京/成田〜クアラルンプール線を開設する。4月8日に成田空港で開いた会見で、深田康裕社長が明らかにした。運航スケジュールなどの詳細は今後発表する。航空券の販売開始は夏ごろを予定している。深田社長は、新たに就航するマレーシアについて、「経済規模の大きさに加え、高い成長率を維持し続けている国として、アジアの中で非常に注目されている」と説明。2025年度の実績では、マレーシアからの訪