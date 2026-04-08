4月6日より、キリンビール「キリン グリーンズフリー」の新TVCM「GREENでFREEな」篇が全国放映スタート。新イメージキャラクターには広瀬アリスさんが抜擢。目を瞑っておいしそうに飲む姿や、飲んだ後の「はぁ〜」という気持ち良さそうなリアクションに注目。そして撮影秘話として、ノンアルへのぶっちゃけトークから30代のリアルな変化まで飾らない言葉で語ってくれた。「ゴクゴク飲んでしまいました（笑）」--初ノンアルCMで本当