山口県岩国市立石町で1日、同居の妻（72）の首を包丁で突き刺して殺害したとして、警察は8日、夫（75）を殺人容疑で逮捕しました。この事件は1日午前、岩国市立石町で無職の女性（72）の家を介護職員が訪問したところ、女性が屋内で出血しているのを発見、110番通報したもので、現場にはケガをした夫もいました。女性の首には刺し傷があり、搬送先で死亡を確認、警察では殺人事件として捜査してました。警察によりますと、夫は1日