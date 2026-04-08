すき家が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、4月14日午前9時から、「シャキうま塩野菜牛丼」を販売する。ごはんが進む味わいの牛肉とおかずを一杯の丼で楽しめる、すき家の新提案“あいもり”牛丼が新登場する。牛肉とおかずをごはんの上に別々に盛り付けることで、一杯で何度も楽しめる商品に仕上げている。左から：「シャキうま塩野菜牛丼」「おんたまシャキうま塩野菜牛丼」今回登場する「シャキうま塩野菜牛丼」は、ごはんの