「ショコラウェファース（抹茶）袋」不二家は、人気の「抹茶」と「チョコ」の組み合わせが愉しめるウェファース「ショコラウェファース（抹茶）袋」を、4月14日から発売する。不二家のロングセラー「ハートチョコレート」の姉妹商品「ショコラウェファース」から、抹茶の味わいが愉しめる新商品が登場する。抹茶クリームをウェファースでサンドし、さらになめらかなチョコレートでコーティングした5層仕立てのウェファースチョコレ