「レモネード」ダイドードリンコは、今年春夏の新商品として、「レモネード」を4月20日から発売する。「レモネード」は、適度な酸味と甘みのバランスを追求し、暑い季節にもゴクゴク飲める、すっきりとした味わいに仕上げた。さらに、体にうれしいビタミンCを配合している。また、ナトリウムを40mg以上（100ml当たり）配合し、熱中症対策（同商品は、全国清涼飲料連合会の定める「熱中症対策」表示ガイドラインの基準を満たす、少