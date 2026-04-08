「コーヒーゼリー」ホテルニューグランドは、4月29日から初夏の新商品「コーヒーゼリー」をS.Weil by HOTEL NEW GRANDとS.Weil by HOTEL NEW GRAND 横浜高島屋店で販売する。S.Weilオリジナルコーヒー豆「ザ・コーヒー」を使用し、甘さを最小限に抑えることで、コーヒーの華やかで格調高い風味を存分に楽しめるように仕上げた。ほろ苦い大人な味わいと香りが魅力の同商品は、コーヒー好きな人にはたまらない逸品となっている。S.We