石破前総理大臣は8日、韓国・ソウルの青瓦台で李在明大統領と会談を行った。石破氏は会談で、「1年という短い在任だったが、外交関係で最も重視したのが日韓関係をさらに発展させることでした。世界には多くの2か国間関係がありますが、韓国と日本との関係が世界の中で1番素晴らしいと言われるようにしたい。今でもそのように思っている」と述べた。また、「私の後任の高市早苗総理と李在明大統領の関係も非常に良好であると報じら