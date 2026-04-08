俳優の町田啓太が８日、サントリー大阪工場で行われた「サントリー大阪工場スピリッツ・リキュール工房ツアーオープニングセレモニー」に出席した。この見学ツアーは、５月８日から同社のスピリッツ・リキュール工房を一般公開するというもの。同社の「ジャパニーズクラフトジンＲＯＫＵ（六）」の素材へのこだわりや製造工程などを学び、原料酒の試飲など五感で楽しみ学ぶことができる。一般開放する同工場は、創業者の鳥井