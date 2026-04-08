【モデルプレス＝2026/04/08】元バレーボール日本代表で引退後はさまざまなメディアで活躍する狩野舞子が4月7日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのゴルフウェア姿を公開した。【写真】37歳元バレーボール日本代表「脚長くて綺麗」ミニスカゴルフウェア姿◆狩野舞子、ミニスカゴルフウェア姿公開狩野は、ゴルフ場での黒地に白いラインが映えるゴルフウェア姿を公開。ボトムはプリーツのミニスカートとなっており、ハイソック