共産党の山添拓参院議員が2026年4月7日にXで、高市早苗首相がSNSでの発信をめぐり「国民の皆様の情報収集手段としての重要性が高まっている」などと発言したことについて、「まともに記者会見に応じなかったりといったこの間の対応は正当化されない」と批判した。これに、賛否の声が寄せられている。取材対応「多いとか少ないということは、承知していない」高市首相は7日、報道陣の質問に対して、報道機関の重要性を認めたうえで